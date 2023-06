Strasburgo, 'Roma intervenga sullo stato delle carceri'

Le autorità italiane devono migliorare le misure preposte a prevenire i suicidi in carcere, che "nel 2022 hanno raggiunto un livello senza precedenti", e "proseguire gli sforzi per assicurare una capacità sufficiente delle Rems", le residenze alternative per i detenuti che soffrono di disturbi psichici. A chiederlo è il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che questa settimana ha esaminato le azioni messe in campo dall'Italia per rispondere in modo adeguato a due condanne sulla situazione nelle carceri pronunciate dalla Corte europea dei diritti umani.