Schlein: "La violenza di genere è una piaga, saremo collaborativi"

"Tante sono le proposte che abbiamo già depositato" sulla violenza di genere "con progetti di legge. Continueremo a portarle avanti, a essere collaborativi e a stimolare: la violenza di genere è una piaga". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa al Nazareno. "La commissione" parlamentare sui femmincidi "deve proseguire, abbiamo ripresentato la richiesta che ve ne fosse una in questa legislatura che speriamo possa essere bicamerale. Chiediamo di fare presto".

"Gravi i fatti che emergono dalle indagini" dei poliziotti a Verona "intollerabili e ancora più odiosi se fomentati da odio razziale. Abbiamo chiesto che si faccia piena luce su atti di violenza ingiustificata". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa al Nazareno."Abbiamo chiesto, come Pd, che si faccia piena luce" sui fatti di Verona. "Abbiamo presentato una interrogazione al ministro Piantedosi perché riferisca" in Parlamento "e faccia piena luce".