Schlein, abbiamo garantito il pluralismo nei gruppi

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Abbiamo promesso e ci siamo impegnati a garantire il pluralismo nei gruppi, si è lavorato in questo senso. Ci sono due nuovi capigruppo espressione della maggioranza ed è giusto che ci siano due vicari che non hanno votato me al congresso. E questo ha comportato altre scelte che tenessero conto del pluralismo. Credo che in questo contesto tutti possano proseguire a portare il proprio contributo e a vedersi valorizzati". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa al Nazareno, rispondendo a una domanda sul post di Vincenzo De Luca dopo il cambio dei vicecapigruppo. (ANSA).