Mattarella: 'Doveroso e meritorio il soccorso ai migranti in mare'

"Desidero sottolineare la preziosa opera delle Capitanerie di Porto, con il quotidiano e tenace impegno di controllo dei fenomeni migratori via mare, e con il doveroso e meritorio soccorso ai migranti in difficoltà nel mare". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel saluto alla Marina Militare in occasione della Giornata della Marina Militare che ricorre domani.

"Voglio ricordare anche l'impegno instancabile e prezioso profuso a sostegno delle popolazioni vittima di calamità naturali, all'estero come avvenuto in Turchia e in Siria e nel nostro paese per i nostri concittadini di recente in Romagna colpita da alluvione che ha causato vittime e migliaia di sfollati".