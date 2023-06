Kermesse del Ppe a Roma, Weber: 'il nostro approccio è vincente'

Kermesse del Ppe a Roma. "Volevo ringraziare Manfred Weber: questa iniziativa qui a Roma è un importante riconoscimento al nostro Paese e a Forza Italia, l'anima del Ppe nel nostro Paese". Lo afferma il ministro degli Esteri, vicepresidente del Ppe e coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani, aprendo il suo intervento alla kermesse del Ppe "Con i valori cristiani al centro: la classe dirigente per l'Europa di oggi e domani".

"La possibile alleanza può essere fatta tra conservatori, liberali e popolari. Non è possibile fare un'alleanza con il gruppo di ID. La Lega è molto diversa da Afd e deciderà cosa fare, se rimanere in quella famiglia politica o fare altre scelte. Rispetto la volontà di quel partito e toccherà a loro decidere cosa fare. Siamo alleati in Italia, e le questioni europee riguardano le famiglie europee. In Italia lavoriamo bene insieme e siamo in una coalizione solida". Lo afferma il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani, rispondendo sulla collocazione europea della Lega, a margine della kermesse del Ppe

"Dopo il voto in Grecia, in Irlanda, anche al Nord, siamo andati bene: speriamo che anche in Spagna il prossimo premier sia Feijoo. Ciò vuol dire che il nostro approccio sta vincendo". Lo afferma il presidente del Ppe, Manfred Weber, chiudendo l'intervento alla kermesse popolare "Con i valori cristiani al centro: la classe dirigente per l'Europa di oggi e domani".

"Viviamo in un mondo in cui le chiese cattoliche o protestanti perdono terreno: ma chi ha una funzione pubblica non deve essere timido nel dimostrare quello che è, come credente. Non forzo nessuno a credere, ma mostrare i nostri valori cristiani nell'Europa di oggi deve essere più frequente. Dobbiamo esserne fieri". Lo afferma il presidente del Ppe, Manfred Weber, intervenendo alla kermesse popolare "Con i valori cristiani al centro: la classe dirigente per l'Europa di oggi e domani".

"Salvini nel Ppe? Il nostro obiettivo è lavorare sui contenuti, la gente non è interessata a questioni strategiche. La gente vuole soluzione ai propri problemi come l'inflazione e l'immigrazione illegale, ed è questo a cui lavoriamo" ha detto Manfred Weber, a margine della due giorni di studio alla popolare.