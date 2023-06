Australia ridà nome aborigeno a un'isola protetta da Unesco

(ANSA) - SYDNEY, 08 GIU - L'Australia ha ufficialmente 'restituito' il suo nome aborigeno K'gari (paradiso) a Fraser Island in Queensland, prospiciente la costa nordest dell'Australia, patrimonio mondiale dell'Unesco. E' la più grande isola di sabbia al mondo, formatasi dal lento e continuo movimento della sabbia in oltre due milioni di anni.

Era stata nominata Fraser Island nell'epoca coloniale dal nome di Elisa Fraser, moglie scozzese del comandante di una nave naufragata al largo della sua costa nel 1836. Coperta da una rara foresta pluviale radicata su dune, attira ogni anno più di mezzo milione di turisti. Una cerimonia formale per segnare l'occasione si è tenuta ieri nel centro dell'isola, con la partecipazione della premier laburista del Queensland Annastacia Palaszczuk e dei proprietari tradizionali.

L'iniziativa è la più recente, e la più significativa, in un programma del governo statale, nel suo percorso verso un trattato con le prime nazioni indigene, abbracciando i loro nomi e rimuovendo termini razzisti da località attraverso lo stato. E la premier ha affermato che il cambiamento di nome è un ulteriore gesto a favore della riconciliazione nella società australiana. Altri stati e territori australiani hanno avviato procedure di doppie denominazioni di località. (ANSA).