Australia: prosegue costruzione ambasciata russa a Sydney

(ANSA) - SYDNEY, 8 GIU Il governo australiano è stato costretto a rinunciare al tentativo di bloccare la costruzione della nuova ambasciata russa nell'area delle rappresentanze diplomatiche, dopo che la Corte Federale ha stabilito che la costruzione può procedere. L'Authority della capitale nazionale aveva deciso di chiudere la concessione ottenuta dal governo russo nel 2008, per non aver completato la costruzione durante i 14 anni successivi e fra il timore che avrebbe coinvolto i servizi segreti nelle installazioni tecnologiche.

La Corte Federale, riferisce il quotidiano The Australian, ha stabilito che i tentativi dell'Authority della capitale di terminare la concessione sono "invalidi e privi di efficacia" e ha imposto all'ente stesso di astenersi dall'interferire con "il pacifico godimento del terreno concesso". In un comunicato, il governo di Mosca si è detto pronto a riprendere i lavori sul sito e a completare in tempo la costruzione", recita il comunicato. L'area delle rappresentanze diplomatiche comprende le ambasciate di numerosi paesi, fra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada e Sudafrica. (ANSA).