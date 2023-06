Via libera del Cdm al ddl sulla violenza contro le donne

Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge che introduce una stretta sulla violenza contro le donne.



"Questo provvedimento avviene in giorni in cui accaduti femminicidi che hanno colpito, commosso e sconvolto l'opinione pubblica, ma il provvedimento era in cantiere già da tempo. Con i ministri Nordio e Piantedosi avevamo ritenuto necessario, nonostante abbiamo una buona legislazione contro la violenza sulle donne, intervenire su alcune smagliature". Lo ha detto la ministra per la Famiglia e le pari opportunità, Eugenia Roccella, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il disegno di legge sul contrasto alla violenza sulle donne e domestica. "Nonostante una buona legislazione - ha aggiunto - abbiamo numero femminicidi che non accenna a calare, a novembre abbiamo illuminato i palazzi delle istiutuzioni con i 104 nomi delle donne uccise".



"Siamo partiti dalla continuità, da quello che già c'è: su questo tema è fondamentale un accordo trasversale. Con il governo Draghi c'è stata una proposta firmata da tre ministre, poi le risultanze della commissione Femminicidi, e siamo partiti anche da qui e dalla linea del Codice rosso, nato dalla necessità di dare una strada prioritaria agli interventi contro la violenza". Lo ha detto la ministra per la Famiglia e le pari opportunità, Eugenia Roccella, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il disegno di legge sul contrasto alla violenza sulle donne e domestica. "Abbiamo rafforzato le misure di prevenzione cautelari, in particolare il ricorso al braccialetto elettronico, e la distanza dell'uomo violento con una soglia di 500 metri dalla possibile vittima, perché quella di 50 metri prevista in alcuni casi era inefficace - ha spiegato -. E abbiamo rafforzato l'ammonimento, il primo passo che può fare il questore, e lo abbiamo allargato ai reati spia". "L'articolo 3 assicura la priorità ai processi per violenza di genere, e l'articolo 6 accelera la valutazione del rischio da parte del pm e dà un termine di 30 giorni per valutare il rischio e chiedere misure cautelari, e altri 30 giorni per il giudice per decidere su queste misure. Trenta giorni - ha osservato Roccella - possono sembrare tanti, ma la media dei tempi attuali è molto alta, mesi, e in alcuni casi anni. Per questo l'Italia ha subito condanne dalla Cedu".



"Per quanto elevate e irrogate rapidamente, le pene non costituiscono mai una deterrenza assoluta, soprattutto in questo tipo di reati. Solo con un'operazione culturale possiamo iniziare a ridurre se non eliminare reati odiosi: deve iniziare nelle scuole e proseguire dappertutto, anche nelle carceri". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, presentando il disegno di legge contro la violenza sulle donne: "Non sarebbe male se portassimo nei carceri anche vittime di reati, a portare testimonianze, in modo da far capire ai detenuti la gravità fisica, morale e psicologica di questi comportamenti odiosi".



Il governo chiederà al Parlamento la procedura urgenza per l'approvazione del disegno di legge sulla violenza contro le donne, approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Sì - ha confermato rispondendo a una domanda in proposito -, procederemo nel modo più rapido possibile. Sappiamo che queste cose non possono essere regolate con decreto legge, però vi sarà una corsia preferenziale, una dichiarazione di urgenza. Si tratta di provvedimenti che devono avere l'attuazione più rapida possibile, soprattutto per l'aspetto procedurale".



Via libera del cdm alla nuova disciplina dei concorsi, che si inserisce tra gli interventi del Pnrr per la semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative. Lo schema di decreto, comunica una nota, fissa il limite massimo di 6 mesi per la conclusione della procedura concorsuale. La pubblicazione dei bandi avviene attraverso il portale del reclutamento inPA e sul sito istituzionale dell'ente che bandisce il concorso. Particolare attenzione alla rappresentatività di genere, con l'obiettivo di eliminare qualunque forma di discriminazione. Previste tutele nei confronti delle donne in gravidanza o allattamento.