Question time alla Camera con Salvini,Bernini,Casellati e Nordio

Si svolge alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sulle iniziative in merito all'utilizzo dei rilevatori automatici di velocità, nonché per potenziare gli strumenti di sicurezza stradale (Maccanti - Lega); sulle iniziative, anche in sede di revisione del codice della strada, volte a scongiurare un utilizzo distorto dei rilevatori automatici di velocità a danno dei cittadini (Lupi - NM(N-C-U-I)-M); sulla strategia del Governo in relazione al Piano nazionale aeroporti (Barbagallo - PD-IDP).

LA DIRETTA



Il ministro dell'Università e ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a interrogazioni sulle iniziative per la stabilizzazione dei docenti precari Afam e per la valorizzazione dell'esperienza pregressa ai fini della valutazione nelle prove concorsuali (Pastorino - Misto-+Europa); sulle tempistiche necessarie a garantire la piena operatività del cosiddetto «Erasmus italiano» (Tassinari - FI-PPE).

Il ministro per le Riforme istituzionali e semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, risponde a una interrogazione sulla compatibilità delle ipotesi di revisione costituzionale in materia di autonomia differenziata e di forma di governo (Zaratti - AVS).

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sulle iniziative normative in relazione al fenomeno dei femminicidi, con particolare riferimento alla previsione di provvedimenti restrittivi della libertà in caso di urgenza (Ascari - M5S); sui tempi e contenuti delle iniziative del Governo in materia di riforma della giustizia (Costa - A-IV-RE); sulle iniziative in relazione alla carenza di personale amministrativo negli uffici giudiziari (Foti - FDI).