Parolin: 'L'ipotesi sulla missione di Zuppi a Mosca resta in piedi'

"Adesso si vedrà con il cardinale Zuppi, una volta che torna, lui dovrebbe essere qui tra qualche ora, è già tornato, si vedrà con lui che cosa fare, quali ulteriori passi compiere. Da parte del Papa l'idea era nata proprio come una missione da compiersi nelle due capitali. Quindi dovrebbe rimanere aperta la prospettiva di Mosca, però adesso concretamente si vedrà". Così il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha risposto a una domanda dei giornalisti su che tempi avrà l'eventuale missione del card. Zuppi a Mosca, dopo quella appena compiuta a Kiev.

Alla domanda se il card. Zuppi si sia già sentito, magari per telefono, col Papa, il card. Parolin ha risposto negativamente: "Adesso dovremo vedere con lui appena ritorna. Poi naturalmente riferiremo al Papa", ha spiegato.

"La missione del cardinale Zuppi - ha sottolineato il cardinale segretario di Stato vaticano - era intesa come una collaborazione, un contributo, un ulteriore contributo che anche la Santa Sede può dare alla pace. Credo che, per quello che è avvenuto lì, non è avvenuto niente di nuovo rispetto a quanto il presidente Zelensky aveva detto al Papa, a quanto aveva spiegato al Papa". Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin. "La posizione dell'Ucraina è sempre quella - ha aggiunto -, ma il fatto di parlarsi e di sentire anche posizioni o prospettive un po' diverse certamente può essere utile e favorevole alla pace. Quali sviluppi ci saranno non lo so".