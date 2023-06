Mattarella, risorse Pnrr per sviluppo solido e omogeneo

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Il contributo di ogni componente del sistema economico e istituzionale per il rilancio delle aree che versano in condizioni di difficoltà" è oggi più che mai in luce.

Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio alla Confcommercio.

Si tratta di "una collaborazione resa ancor più efficace con l'utilizzo delle risorse del Piano Next Generation EU per dar vita a uno sviluppo solido e omogeneo nel territorio nazionale.

Il ruolo delle formazioni sociali, delle associazioni degli operatori professionali è essenziale per questi obiettivi ed esprimo la gratitudine della Repubblica per l'operato svolto".

