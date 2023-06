M5s, è necessario investire in prevenzione contro i femminicidi

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "L'omicidio di Giulia Tramontano ha scosso tutti noi ma ormai è evidente che quello dei femminicidi non è un evento sporadico e quindi non si può definire emergenza, ma siamo di fronte ad una vera e propria piaga sociale. Una donna ogni tre giorni nel nostro Paese viene uccisa e una donna su tre nell'arco della propria vita subisce una qualche forma di violenza. Ed anche se molto è stato fatto sulla protezione abbreviando i tempi della presa in carico delle denunce, molto ancora resta da fare in termini di prevenzione.

Una prevenzione che deve partire dall' educazione nelle scuole; deve individuare i casi patologici stanziando più fondi a supporto della salute mentale e deve aiutare le donne a raggiungere una vera indipendenza sociale". Lo dice la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone del Movimento 5 Stelle. (ANSA).