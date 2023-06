Nell'Aula della Camera le dichiarazioni di voto finali sul decreto Pa. Gli iscritti a parlare nel dibattito sono 16, praticamente tutti delle opposizioni. Al voto finale non si dovrebbe giungere prima delle 12.30, in base ad un accordo tra i capigruppo raggiunto in maniera informale. Sul testo, che deve andare al Senato, ieri il governo ha incassato la fiducia a Montecitorio.