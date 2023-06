Al Cdm di domani atteso ddl contro la violenza sulle donne

Nel consiglio dei ministri convocato domani alle 18 dovrebbe approdare il disegno di legge contro la violenza sulle donne annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il provvedimento recante disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica (famiglia, natalità e pari opportunità - interno - giustizia) appare nell'ordine del giorno del pre consiglio convocato per le 19 di oggi.

Nell'ordine del giorno del pre consiglio in programma per oggi alle 19 sono inoltre previsti: D.l. recante disposizioni urgenti per l'attuazione dl obblighi derivanti da attivita' dell'unione europea e da procedure dl infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello stato italiano (presidenza - affari europei, sud, politiche dl coesione e pnrr); d.d.l. recante delega al governo in materia dl florovivaismo(agricoltura, sovranità alimentare e foreste); d.p.r. recante regolamento dl modifica al decreto del presidente della repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici (esame definitivo) (cultura); d.p.r. recante modifiche al decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità dl svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme dl assunzione nei pubblici impieghi (esame definitivo) (pubblica amministrazione); d.p.c.m. recante modifiche al decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia dl organizzazione del ministero della difesa.