Rossi: 'La Rai ha il canone più basso d'Europa'

"Lo ricordo, non perché voglia fare polemiche di alcun tipo. La Rai è il servizio pubblico che ha il canone più basso in Europa, molte meno risorse di quante ne possa avere la Bbc o France Television: quindi la capacità di investimento è direttamente proporzionale alle risorse economiche. In un mercato in cui la parte commerciale e pubblicitaria è abbastanza frantumata e frastagliata". Lo dice il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi al suo arrivo a Cartoons on The Bay - International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts, sua prima uscita pubblica dopo la recente nomina.

"Io credo che sia fondamentale mantenere il servizio pubblico e renderlo il più possibile attivo, perché il servizio pubblico in Italia è emblematico - ha detto Rossi -, è la spina dorsale dell'industria culturale di una nazione. In Italia la Rai svolge questa funzione, spesso e volentieri attraversiamo il dibattito sulla Rai con le polemiche, ma ci dimentichiamo di dire che la Rai è il punto di traino dell'intera industria culturale italiana dell'audiovisivo e anche dell'animazione".