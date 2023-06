PA: Pd, blitz del governo per cambiare ordinamento Difesa

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "A mezzanotte e mezza il Governo ha presentato un emendamento che cambia l'ordinamento della Difesa del nostro paese, il 7.11. Ignorando i richiami del Presidente della Repubblica sull'omogeneità nei decreti. Una riforma vera e propria attraverso un emendamento. Una scelta grave che lede per l'ennesima volta l'autonomia del Parlamento. Ne chiediamo lo stralcio immediato. Non ci faremo mettere i piedi in testa da una maggioranza arrogante e confusa".

Lo dichiarano i capigruppo dem delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro Simona Bonafè e Arturo Scotto. (ANSA).