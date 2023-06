Mattarella,fare rete tra Stato e Autonomie per vincere sfide

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "È il fare rete tra Stato, autonomie locali, istituzioni e componenti della società civile che consente di affrontare e superare le sfide e le crisi. Con uno sguardo che sappia, sempre, guardare oltre l'emergenza per dare risposte efficaci e durevoli ai cittadini. Il dotarsi di una visione condivisa, essere capaci di un lavoro ben coordinato, sono ingredienti indispensabili"., "così come la disponibilità a operare concordemente per un efficace utilizzo delle risorse disponibili, a partire da quelle messe a disposizione dal Pnrr in una logica di orizzonte ampio". Lo dice Sergio Mattarella in un messaggio ai Prefetti per il 2 giugno. (ANSA).