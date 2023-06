Mattarella, tensione nei Balcani impone scelte coraggiose

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Il conflitto in Ucraina, le crescenti tensioni cui abbiamo assistito da ultimo nei Balcani, impongono scelte coraggiose, in grado di consolidare e assicurare l'ampliamento del progetto comunitario, per renderlo idoneo ad affrontare le sfide del tempo presente. L'Italia continuerà a lavorare affinché l'Unione europea possa essere sempre più attore capace di proiettare pace, stabilità e sviluppo a livello globale". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella parlando dal Quirinale agli ambasciatori accreditati in Italia. (ANSA).