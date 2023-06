Mattarella, Costituzione riferimento sicuro, garanzia libertà

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Ricorrono anche 75 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, riferimento sicuro, Carta fondamentale che garantisce la libertà e definisce diritti e doveri nella nostra comunità". Lo dice il Capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio ai Prefetti in occasione della Festa della Repubblica, "nel settantasettesimo anniversario della scelta operata dal popolo italiano all'insegna del rinnovamento della democrazia". (ANSA).