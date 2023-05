Pnrr, Fitto: 'Valutazione sulla quarta rata, nessuno scontro con la Corte dei conti'

"Sulla quarta rata è giusto porsi la questione. Ma nessun paese ha ancora chiesto la quarta rata". Lo ha detto il ministro

Sulla quarta rata "Faremo una valutazione attenta. Ci sono degli obiettivi che possono essere modificati. Ci sono realtà su cui intervenire. Sugli asili nido scavalleremo il 30 giugno, modificando l'obiettivo intermedio, ma centreremo l'obiettivo" ha detto Fitto.

"Lo scontro si fa in due. Non c'e' nessuno scontro con la Corte dei Conti. Abbiamo massimo rispetto nella Corte dei Conti, ma anche il governo chiede un analogo rispetto". Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto rispondendo durante la conferenza stampa dopo la cabina di regia. "Speriamo in assoluta collaborazione con la Corte dei Conti" ha poi aggiunto.

"Non capisco la polemica. La norma" sulla proroga allo scudo per il danno erariale del dirigente pubblico "è una norma decisa dal governo Conte, che il governo Draghi ha prorogato e che anche noi abbiamo prorogato. Siamo in linea con i precedenti governi. Non capiamo perchè la polemica si fa solo ora. Domani ci confronteremo". Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto in conferenza stampa. "Domani incontro l'Anci. Poi proseguirò gli incontri con le altre Regioni. Stiamo assemblando le proposte. Il lavoro va avanti in modo organico"ha precisato il ministro.

"Apprezzo il senso di responsabilità del ministro Fitto che sta lavorando perché le opere finanziate possano essere inaugurate e la scadenza è inesorabile: luglio 2026. È meglio rinunciare a qualche opera irrealizzabile piuttosto che dire 'non siamo stati capaci di spendere'". Così il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, uscendo da Palazzo Chigi dopo la cabina di regia convocata sul Pnrr. Alla domanda dei cronisti su quando verrà presentata la lista con le modifiche delle opere, il ministro si è limitato a dire: "Chiedetelo al ministro Fitto. Rischierei di dare una notizia sbagliata".