Mantovano a Renzi: 'Mai autorizzato intercettazioni'

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Dal momento dell'insediamento di questo Governo non ho mai autorizzato, quale Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, alcuna forma di intercettazione a carico di esponenti politici o di giornalisti". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, replicando al leader di Italia Viva Matteo Renzi che in un'intervista al quotidiano la Repubblica ha detto che è in gioco "la tenuta democratica di un Paese" facendo riferimento a quanto scritto nel libro 'I potenti al tempo di Giorgia', scritto dal giornalista Paolo Madron e da Luigi Bisignani. (ANSA).