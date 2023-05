Il Senato approva le dimissioni di Cottarelli

L'Aula del Senato accetta le dimissione da parte del senatore del Pd Carlo Cottarelli con 113 voti favorevoli, 31 contrari e 3 astenuti."Ringrazio il Pd per aver capito le motivazioni - sono le parole di Cottarelli subito dopo la votazione - ringrazio anche la maggioranza che non ha prolungato i tempi di queste mie dimissioni con un no. Il lavoro che state facendo è fondamentale per questo Paese. Il Senato, il Parlamento sono il baluardo della democrazia è fondamentale per questo paese. Scusate se io vado a farne un altro". Un applauso dell'Assemblea saluta il senatore dimissionario.