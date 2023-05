Grasso ambasciatore del Wfp, un appello per aiutare chi soffre

Il presidente emerito del Senato, Pietro Grasso, è stato nominato ambasciatore del World Food Programme e ha girato un video per lanciare un appello in favore dell'Agenzia che "soccorre chi ha bisogno in tutte le parti del mondo".

"E' stato un onore per me essere nominato ambasciatore del Wfp e scoprire nel dettaglio i tanti fronti di crisi nei quali interviene", spiega l'ex Capo della Direzione Nazionale Antimafia. "E ho voluto dunque lanciare un appello - sottolinea Grasso - affinché ciascuno possa fare la propria parte per aiutare l'Agenzia a soccorrere chi soffre e chi ha bisogno".