Mattarella, la scuola è di tutti ed è per tutti

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "La scuola è di tutti. La scuola deve essere per tutti.

Spiegava don Milani, avendo davanti a sé figli di contadini che sembravano inesorabilmente destinati a essere estranei alla vita scolastica: "Una scuola che seleziona distrugge la cultura. Ai poveri toglie il mezzo di espressione. Ai ricchi toglie la conoscenza delle cose". Impossibile non cogliere la saggezza di questi pensieri. Era la sua pedagogia della libertà". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani. (ANSA).