Il Vaticano condanna 'ogni atto di violenza contro l'arte'

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 26 MAG - Il Vaticano condanna l'operato dei cosiddetti 'ecovandali'. "Nell'attenzione alle opere d'arte, che da secoli sono patrimonio dell'umanità e che diventano meta di turisti del mondo intero, è utile ribadire che la loro protezione è responsabilità di tutti e per questo si deve condannare con convinzione ogni forma di violenza che attenta alla loro conservazione". Lo sottolinea il Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella, in un documento del Vaticano sul turismo. (ANSA).