Il Papa ha la febbre, cancellate le udienze di oggi

Questa mattina il Papa ha cancellato le udienze. Non erano previsti incontri con gruppi ma non ha ricevuto neanche singole persone a causa di una indisposizione. "Per via di uno stato febbrile, Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina", confermano dalla sala stampa vaticana.



E Bergoglio, in una intervista a Telemundo registrata ieri, parlando delle sue condizioni di salute, dice di stare "meglio. Posso camminare ora. Il ginocchio si stava aggiustando e prima non riusciva a camminare. Ora ho camminato di nuovo. Ci sono giorni più dolorosi - dice il Papa-, ma fa parte dell'andamento del disturbo".