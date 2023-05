Tecnici Camera, la pdl sui fuorisede va riscritta

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - La proposta di legge sul voto dei fuorisede, così come riscritto dalla maggioranza rispetto al testo originale presentato dalle opposizioni contiene una delega al governo senza indicare "principi e criteri direttivi", come appunto prescrive l'articolo 76 della Carta. Lo scrivono i tecnici della Camera a proposito del testo che ha iniziato il proprio iter in Aula, dopo un contrastato percorso in Commissione. (ANSA).