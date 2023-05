Il governo pone la fiducia al Senato sul decreto bollette

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Il governo ha posto la questione di fiducia sul cosiddetto decreto bollette, all'esame del Senato "senza emendamenti né articoli aggiuntivi" e nel testo identico a quello approvato alla Camera. A chiederlo in Aula è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

In base agli accordi presi ieri tra i gruppi parlamentari, il voto per la conversione in legge è previsto entro le 14.

L'aula del Senato è stata quindi sospesa per convocare la conferenza dei capigruppo, come da prassi. (ANSA).