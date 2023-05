Emilia-Romagna, Meloni e von der Leyen sui luoghi dell'alluvione

Oggi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sorvolerà le aree alluvionate con Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. Decolleranno da Bologna nel primo pomeriggio e al ritorno è previsto un punto stampa. Poi, mentre Bonaccini e von der Leyen proseguiranno in elicottero verso Cesena e Forlì, la premier (che anche domenica era stata nelle zone alluvionate) tornerà nella Capitale per un Consiglio dei ministri convocato alle 18.

von der Leyen "assicurerà le istituzioni locali e i cittadini sul sostengo dell'Europa in questo momento difficile", ha detto il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer.

Intanto sono 7.483 gli interventi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'inizio dell'emegenza Emilia Romagna: 1.480 a Bologna, 3.363 a Ravenna, 2.249 a Forlì Cesena, 391 a Rimini. Sono 897 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso, 200 sono al lavoro nella provincia di Forlì e 400 in quella di Ravenna, di cui 48 sono volontari. Dei vigili del fuoco mobilitati 40 sono al lavoro per il coordinamento degli interventi in 16 posti di comando avanzato, 100 i soccorritori acquatici, 100 gli esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore. Dei 284 mezzi impiegati attualmente nei luoghi colpiti dal maltempo, 45 sono piccoli natanti, 6 gli anfibi, 22 pompe e idrovore, 12 mezzi per il movimento terra, 3 gli elicotteri e 13 i droni.

Scuola di musica distrutta a Faenza: 'Danno incalcolabile'

Faenza

"Un'altra notte di lavoro - ha scritto su Facebook il sindaco di Faenza Massimo Isola - ha permesso a molti mezzi di sgomberare le strade da rifiuti e ingombranti. Questa mattina centinaia di volontari e decine di mezzi pesanti e spurghi sono tornati al lavoro con passione ed energia".

Conselice

In seguito delle rilevazioni effettuate, che evidenziano che tutti i campioni hanno rilevato quantitativi sotto i limiti previsti dal codice dell'ambiente, Officina dell'Ambiente Oda, che si trova a Conselice, ha ottenuto dal Centro operativo comunale "l'autorizzazione ad avviare le operazioni di svuotamento dei piazzali esterni". Si può pertanto affermare che lo svuotamento dei piazzali "si sta svolgendo in sicurezza - fa sapere il Comune - in quanto tutti i materiali sono stoccati all'interno". Officina dell'Ambiente si occupa di recupero delle ceneri pesanti degli impianti di incenerimento ed è stata oggetto di un importante allagamento in seguito alluvione che ha colpito tutto il territorio della provincia di Ravenna e gran parte del territorio comunale di Conselice.

Anche domani allerta rossa nelle zone alluvionate

Rimane attiva anche per venerdì l'allerta rossa di Arpae e Protezione civile nelle zone colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna: pianura bolognese, costa e pianura romagnola. Per domani non sono previste piogge, ma i temporali attesi per il pomeriggio di oggi sulla dorsale appenninica potranno determinare incrementi rapidi dei livelli dei corsi d'acqua con propagazione e interessamento dei tratti arginati di pianura nelle prime ore della mattina di domani. Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione rimangono ancora condizioni di saturazione dei suoli favorevoli allo sviluppo di frane.