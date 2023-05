Ciriani, immaginiamo un Paese che possa eleggere il premier

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - L'autonomia differenziata e le riforme istituzionali sono " due facce della stessa medaglia.

Noi immaginiamo un Paese che possa eleggere il proprio premier e delle Regioni efficienti. Le due riforme si bilanciano se viaggiano in contemporanea. La maggioranza presenterà il proprio testo a giugno, la strada è quella di avere un governo stabile che duri cinque anni, quello che noi vogliamo fare è salvaguardare il principio che chi ottiene il mandato per governare non può essere rovesciato per una manovra di palazzo.

Non è una riforma per la Meloni o il centrodestra, magari tra cinque anni ci sarà un governo di centrosinistra che potrà governare stabilmente 5 anni". Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al Tg1 Mattina. (ANSA).