Ballottaggi: vandalizzati manifesti di Possamai a Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 24 MAG - Imbrattati nella notte decine di manifesti del candidato sindaco per il centrosinistra, Giacomo Possamai, a Vicenza. Manifesti che sono stati strappati e vandalizzati con della vernice rossa che riporta la sigla "Pd".

Il candidato del centrosinistra questa mattina andrà in Questura a depositare una denuncia.

"Abbiamo taciuto fin qui - afferma una nota dello staff di Possamai - perché le elezioni dovrebbero essere un confronto tra idee e visioni diverse di città, non uno scontro tra fazioni.

Ogni giorno ci vengono segnalati nuovi manifesti strappati, o deturpati, in una campagna che ormai appare coordinata e curiosamente selettiva, visto che si accanisce solo ed esclusivamente contro i nostri materiali. Noi però - conclude il testo - non ci facciamo intimidire". (ANSA).