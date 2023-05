Ok unanime al ddl sul centenario della morte di Matteotti

Con 158 voti favorevoli e all'unanimità l'Aula del Senato ha approvato il disegno di legge sulle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Matteotti, previsto l'anno prossimo. Passerà alla Camera per l'ok definitivo Il provvedimento è nato su iniziativa della senatrice a vita Liliana Segre e ha le firme degli altri senatori a vita Giorgio Napolitano, Elena Cattaneo, Mario Monti, Renzo Piano e Carlo Rubbia. Con la fine della scorsa legislatura è rimasto in standby e ora ripresentato. Un anno fa al Senato era stato approvato all'unanimità con 169 sì.

La proposta di legge, discussa al Senato in sede redigente, prevede l'impegno a ricordare il rapimento e l'omicidio del deputato socialista avvenuto il 10 giugno 1924. Oltre alle celebrazioni, sono previsti convegni e borse di studio riservate a studenti universitari e delle scuole secondarie sul pensiero e l'attività del parlamentare. Inoltre, la presidenza del Consiglio dei ministri - si legge nel testo - "sentito il ministero della Cultura, provvede, con proprio decreto e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione di progetti per la realizzazione delle iniziative". Previsto, infine, un contributo straordinario di 50.000 euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 per il restauro e la manutenzione straordinaria della casa museo Matteotti che si trova a Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, suo paese natale e dove Matteotti è sepolto.