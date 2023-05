Concluso il Cdm sul decreto aiuti Emilia-Romagna per 100 milioni di euro ma mancano le coperture

Si è concluso il Consiglio dei ministri chiamato a varare il decreto legge maltempo. All'ordine del giorno ci sono anche un decreto legge con misure urgenti in materia sanitaria a favore delle Regioni a statuto ordinario, e un disegno di legge per l'abrogazione di di norme prerepubblicane relative al periodo 1871-1890 e di altre relative al periodo 1861-1870. In Consiglio dei ministri, inoltre, è attesa la formalizzazione della nomina di Andrea De Gennaro a comandante della Guardia di finanza, sulla base dell'accordo politico già raggiunto e annunciato dopo l'ultima riunione dell'11 maggio.

Ha preso il via a Palazzo Chigi un incontro tra il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assieme ai ministri aventi a vario titolo competenza per l'emergenza dell'alluvione. Bonaccini, che è accompagnato da 18 sigle che rappresentano le parti sociali e imprenditoriali del territorio.

Il documento di Bonaccini

Il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, accompagnato dai sindacati e dal mondo produttivo dell'Emilia Romagna, nel corso dell'incontro con la premier presenta un documento che poggia su alcuni punti cardine come la richiesta di un Commissario alla ricostruzione, il Patto per il Lavoro e per il Clima. Tutti punti considerati dal territorio fondamentali come sede di confronto sulle decisioni da assumere.

Oltre 100 milioni di euro, è l'entità del decreto che il governo si prepara a varare per l'emergenza causata dall'alluvione in Emilia Romagna. Un pacchetto ancora in definizione, a partire dalle coperture: come ha rivelato il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo, il governo sta pensando a lotterie aggiuntive e al ricavato di auto sequestrate alla criminalità organizzata. Queste risorse serviranno per garantire i soccorsi immediati, come anticipato da Giorgia Meloni durante il sopralluogo in alcuni centri colpiti. E saranno accompagnate da una serie di misure per affrontare la fase 1, fra cui non c'è la nomina di un commissario, assicurano dal governo.

Alla fase 2 già si pensa, ma i provvedimenti legati ai ristori inizieranno a prendere corpo quando sarà più chiaro il bilancio dei danni, che già si prevede nell'ordine dei miliardi. Per questo si farà con ogni probabilità richiesta - forse già nelle prossime ore - per accedere al Fondo di solidarietà europea, come avvenuto anche per il terremoto che colpì le stesse terre undici anni fa: 670 milioni in quel caso, a fronte di danni per 12 miliardi.

Alla vigilia del Cdm preannunciato già venerdì, i vari ministri interessati hanno fornito ciascuno un pezzo del decreto puzzle da portare alla riunione. Alla fine dovrebbe valere cinque volte i 20 milioni di cui si parlava nel fine settimana. Dovrebbe essere esteso lo stato di emergenza già previsto il 4 maggio, dopo gli episodi di maltempo di inizio mese, con un primo stanziamento di 10 milioni. Il numero dei comuni coinvolti ora dovrebbe superare i cento. Per queste aree si profila la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, fino a ottobre o novembre. Si prevederà un fermo anche per i processi amministrativi, mentre si cercherà di assicurare la continuità didattica. Si lavora inoltre al rifinanziamento del Fen, il Fondo emergenze nazionali. "Le province chiedono solo per le strade provinciali 200 milioni subito. Cercheremo di fare il possibile", ha garantito il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

La sospensione dei mutui dei privati non dovrebbe entrare nel decreto ma in un accordo con l'Abi. Fra le ipotesi sul tavolo, anche quella della cassa integrazione nelle aziende bloccate dal maltempo. "Richiederla - sottolinea la Fiom-Cgil dell'Emilia Romagna - deve essere inteso come un dovere morale delle imprese". Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, auspica che nel pacchetto entri "soprattutto l'attivazione del fondo di garanzia che, a nostro avviso, deve essere il massimo che ci è consentito dalle norme Ue sugli aiuti di Stato". Fra le aziende più colpite, ci sono quelle agricole.

Come ha spiegato il titolare dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il suo ministero "ha ricercato tutte le disponibilità e abbiamo trovato risorse pari ad almeno 100 milioni di euro per affrontare queste situazioni. Servono però cifre ben diverse". Il governatore Stefano Bonaccini ha chiesto rimborsi al 100%. Allo studio c'è anche l'esonero dal lavoro per i dipendenti pubblici, e la possibilità di recuperare le prove dei concorsi pubblici per i candidati che vivono nei Comuni alluvionati.

