Firmata la 'tregua' tra Italia viva e Azione, dopo quasi due ore di assemblea dei senatori di Italia viva e Azione che si è svolta a Palazzo Madama. I due gruppi hanno sottoscritto un documento comune, che è stato approvato all'unanimità, per un impegno a "una leale collaborazione" dei parlamentari e ad avviare un percorso per una lista unitaria alle prossime elezioni europee. Anche i gruppi parlamentari resteranno in vita con gli attuali numeri.