Pd, governo venga in aula e si voti risoluzione sul Pnrr

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Il governo la smetta di fare pasticci sul PNRR. Dopo le parole del ministro Fitto è necessario un passaggio parlamentare che dia certezze: il Pd propone che si voti alla Camera e al Senato un atto di indirizzo che faccia chiarezza sulle scelte che il governo intende fare.

C'è una regione sommersa dall'acqua e un paese attonito di fronte a distruzione e sofferenza. Non c'è tempo da perdere. La messa in sicurezza del territorio è una priorità assoluta, vanno utilizzate tutte le risorse disponibili". Così in una nota i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd Chiara Braga e Francesco Boccia. (ANSA).