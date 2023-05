Fisco e ricostruzione, in Cdm il pacchetto da 100 milioni

Fisco e ricostruzione, nel Consiglio dei ministri di domani, 24 maggio, il pacchetto da 100 milioni di euro. In arrivo norme anche per fermare i mutui e consentire la rateizzazione nel primo decreto per l'emergenza.



"Per quanto riguarda il nostro ministero abbiamo ricercato tutte le diponibilità e abbiamo trovato risorse pari ad almeno 100 milioni di euro per affrontare queste situazioni. Servono però cifre ben diverse". Per questo, "abbiamo fatto richiesta all'Europa e auspichiamo intervenga in modo simile a quanto fatto rispetto ad altre nazioni che in precedenza si sono trovate ad affrontare criticità simili". Lo ha detto, in merito agli aiuti per i danni da maltempo in Emilia-Romagna, il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, a margine dell'evento organizzato da Coldiretti a Roma per la Giornata mondiale della biodiversità. "Domani - ha aggiunto - ci sarà il consiglio dei ministri e successivamente ci sarà l'incontro con il mondo delle rappresentanze dei lavoratori che ci permetterà di avere un'idea più chiara di ciò che serve. I ministeri competenti stanno svolgendo un confronto attento con chi rappresenta i più colpiti. Questo ha concluso - permetterà un analisi concreta delle cifre necessarie"



"Mi sono confrontato con il sistema produttivo e le istituzioni dell'Emilia-Romagna e domani presenteremo un primo pacchetto di sostegno all'interno del decreto emergenza, che prevederà mi auguro la sospensione dei mutui, la rateizzazione degli oneri fiscali e soprattutto l'attivazione del fondo di garanzia che, a nostro avviso, deve essere il massimo che ci è consentito dalle norme Ue sugli aiuti di Stato". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Consiglio Competitività Ue, rispondendo a una domanda sui piani del governo per sostenere le imprese colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna.



"E' ancora impossibile una stima dei danni" dell'alluvione in Romagna: "come si interverrà con forme di risarcimento, è ancora tutto da definire. Abbiamo avuto ieri sera l'elenco da parte della Regione di quali sono i Comuni da considerare alluvionati. Sono circa 100. Ci vorrà qualche giorno per avere un quadro un po' più certo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, alla trasmissione "Domani è un altro giorno" su Rai 1. "La prima fase è quella della sospensione delle bollette - ha proseguito Pichetto -. Quanto durerà, è una valutazione che verrà fatta in Consiglio dei ministri domani. Ci sarà una riunione successiva con il governatore Bonaccini e i rappresentanti dell'Emilia Romagna, per tirare le prime somme". L'ipotesi di usare i soldi del Pnrr per l'emergenza secondo il ministro "non sta in piedi. Utilizziamo già i soldi del Pnrr per progetti in corso. Il Piano deve chiudere entro il giugno 2026. Pensare di progettare qualsiasi opera in qualsiasi parte d'Italia oggi significa, con i tempi tecnici che ci sono, non raggiungere l'obiettivo e perdere pure i soldi"



Subito dopo il Cdm di martedì, la premier Meloni e i ministri coinvolti nell'emergenza incontreranno il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e le parti sociali del territorio. "Stiamo lavorando con il governo per definire una serie di provvedimenti di urgenza - ha detto Bonaccini - che possano venire incontro alle esigenze delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese. Ancora una volta, l'Emilia Romagna è pronta rimboccarsi le maniche". La dichiarazione di stato di calamità rimodulerà l'ordinanza della Protezione civile sullo stato di emergenza, estendendo il perimetro dell'area colpita, che comprende anche alcune zone di Marche e Toscana. Verranno sospesi o prorogati i termini dei pagamenti fiscali e contributivi, dei mutui e degli adempimenti giudiziari. Il governo aveva già stanziato 10 milioni per i danni del maltempo in Romagna del 4 maggio scorso.

L'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha appena approvato un provvedimento di urgenza che sospende il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di acqua, rifiuti luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dagli eccezionali eventi meteorologici. La delibera - si legge in una nota - riguarda tutte le utenze nei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi dal primo di maggio, con i peggioramenti degli ultimi giorni.