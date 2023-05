Meloni a Noi Moderati, è il Congresso di un partito vivo

"Un partito che celebra un congresso è un partito vivo che vuole mettere al centro della propria azione idee, valori e persone. E in un tempo come questo, dopo anni nei quali ci è stato raccontato di quanto i partiti fossero rottami del passato, è davvero bello e importante veder celebrare questi momenti. Un congresso non è mai una perdita di tempo, è il sale che dà sapore ad una forza politica, che la rafforza e le dà nuova linfa. Ed è ancora più importante che questo accada oggi, nel momento in cui gli italiani ci hanno affidato - hanno affidato al centrodestra - l'onore e l'onere di guidare questa Nazione.". Lo afferma la premier, Giorgia Meloni, in un video di saluto al Congresso di Noi Moderati, registrato prima dell'alluvione in Emilia.