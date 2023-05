Berlusconi esce dall'ospedale San Raffaele dopo 45 giorni

Silvio Berlusconi è stato dimesso in tarda mattinata dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da 45 giorni per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Trasferito dalla terapia intensiva a un reparto di degenza ordinaria lo scorso 16 aprile, l'ex premier si trovava nel settore Q della struttura.



Berlusconi ha alzato una mano in segno di saluto, mentrel asciava l'ospedale San Raffaele di Milano dall'ingresso di via Olgettina 60 a bordo della sua auto. Con indosso una camicia bianca e una giacca blu, l'ex premier era seduto nei sedili posteriori accanto alla compagna Marta Fascina, che dal primo giorno di ricovero non è mai stata vista lasciare l'ospedale.



Il leader di Forza Italia è stato dimesso dopo 45 giorni di ricovero, di cui i primi 12 in terapia intensiva. Lo scorso 16 aprile era poi stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria nel padiglione Q della struttura.

L'ultimo bollettino medico risale al 3 maggio, quando i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri avevano parlato di un "quadro clinico stabile e confortante".

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. Una bella notizia.

Forza Silvio. Ti aspettiamo sul campo per combattere insieme tante battaglie. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 19, 2023



"Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. Una bella notizia. Forza Silvio. Ti aspettiamo sul campo per combattere insieme tante battaglie". Lo scrive su twitter la premier Giorgia Meloni.



"Un affettuoso bentornato a casa a Silvio Berlusconi, esempio di coraggio e di determinazione anche nell'affrontare questa ennesima prova della sua vita". Così il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha commentato sulle sue pagine social le dimissioni dall'ospedale San Raffaele di Silvio Berlusconi, dopo 45 giorni di ricovero. "Abbiamo un leader unico, che non ha mai smesso di lavorare per il bene del Paese e che continuerà a guidarci con immutata forza fisica e morale", ha concluso.