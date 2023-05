Attese le dimissioni di Berlusconi nelle prossime ore

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso in tarda mattinata dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da 45 giorni per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. I giornalisti sono in attesa davanti alla cancellata di via Olgettina 60, dove si sono radunati anche alcuni curiosi.

Trasferito dalla terapia intensiva a un reparto di degenza ordinaria lo scorso 16 aprile, l'ex premier si trova nel settore Q della struttura. L'ultimo bollettino medico risale al 3 maggio, quando i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri avevano parlato di un "quadro clinico stabile e confortante".

Per oggi non è previsto alcun punto stampa da parte dei medici che hanno in cura il leader di Forza Italia. (ANSA).