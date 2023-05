Tajani, tesseramento e raccolta fondi, parte rilancio di Fi

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Antonio Tajani preme l'acceleratore sulla fase di rilancio del partito e punta anche sulla campagna di tesseramento in corso e sulla raccolta di fondi tramite il 2x1000. E' stato lo stesso coordinatore nazionale di Forza Italia, che oggi ha riunito i dirigenti di partito e i coordinatori regionali in vista dei ballottaggi, a tracciare la strada.

Obiettivo a breve scadenza - viene riferito da Fi - sarà la celebrazione della "Giornata del Tesseramento" in tutt'Italia, per la cui riuscita tutti i coordinamenti territoriali saranno chiamati al massimo impegno possibile, seguendo le indicazioni che il presidente Silvio Berlusconi ha trasmesso ad Antonio Tajani, nel loro recente incontro.

Il presidente Berlusconi - così come Tajani ha comunicato oggi a tutti i quadri e ai dirigenti di partito, dopo averli ringraziati per l'impegno profuso - ha invitato a predisporre sin da subito il programma e le liste per le elezioni europee, a potenziare le strutture territoriali e a intensificare il tesseramento. (ANSA).