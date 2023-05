Renzi: 'Se per Calenda sono un mostro, amici come prima'

Gruppo Iv al Senato? "Abbiamo chiesto ad Azione di sapere se vogliono stare nello stesso gruppo, se condividiamo il futuro o no, se si deve fare un percorso insieme. Andiamo a vivere insieme o restiamo separati? Domando ad Azione, vogliamo stare nella lista insieme no? Il futuro insieme è la lista alle europee. Se vogliamo vivere un percorso insieme ma continuano gli attacchi, non si sta insieme. Se pensa che sia un mostro,

amici come prima, ma vorrei che parlassimo di politica e di misure". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Sky Tg 24. "Si va insieme alle europee, sì o no? Se lui non vuole lo dica".

"Gli attacchi di Calenda a me? Non è una questione morale, ma una questione umorale. C'è un Calenda uno e un Calenda due. Sono cinque anni che mi sento attaccato con toni giustizialisti e grillini. Io pago le tasse, non mi vergogno di farlo né di essere stato oggetto di tante indagini. Che Calenda usi gli stessi argomenti dei grillini un po' di mi disapice".

"Gentiloni non fa parte del terzo polo, è un amico, ma è nel Pd. Nel Terzo polo ci sarà qualcuno che si incaricherà di mettere insieme tutti, e non sarò né io né Calenda. A Gentiloni spalancherei le porte, ma non credo che lo farà. Sta facendo il commissario, lasciamoglielo fare".

La replica di Calenda

"Sabato ho detto che non potrò partecipare: ho proposto di fare la riunione martedì, mi hanno detto di no. Se la faranno tra di loro e ci manderanno un comunicato". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a proposito della riunione con il gruppo parlamentare di Azione-Italia Viva.

"Tutti i retroscena che leggete sui giornali non sono arrivati da noi. Non sappiamo nulla di questo dibattito sui gruppi parlamentari e non riteniamo neanche che sia tema da trattare in questo momento di emergenza", ha poi risposto Calenda ai giornalisti che a margine della conferenza stampa sull'abuso d'ufficio al Senato gli chiedono un commento sull'ipotesi che Azione e Italia Viva separino i gruppi parlamentari.