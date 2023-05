Renzi: 'Se per Calenda sono un mostro, amici come prima'

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Gruppo Iv al Senato? "Abbiamo chiesto ad Azione di sapere se vogliono stare nello stesso gruppo, se condividiamo il futuro o no, se si deve fare un percorso insieme. Andiamo a vivere insieme o restiamo separati? Domando ad Azione, vogliamo stare nella lista insieme no? Il futuro insieme è la lista alle europee. Se vogliamo vivere un percorso insieme ma continuano gli attacchi, non si sta insieme. Se pensa che sia un mostro, amici come prima, ma vorrei che parlassimo di politica e di misure". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Sky Tg 24. "Si va insieme alle europee, sì o no? Se lui non vuole lo dica". (ANSA).