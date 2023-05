Maltempo: Schlein, chiediamo al governo di coinvolgerci

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "È un momento in cui ci vuole senso di unità e coesione nazionale, siamo disponibili a collaborare.

Anzi chiediamo al governo di coinvolgerci sia nella messa in sicurezza nell'immediato, che nei ristori e gli indennizzi, che nel ripristino della mobilità". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, in un forum organizzato da Repubblica. "Non è tempo delle polemiche ma dell'unità per dare risposta alla popolazione colpita", aggiunge, sottolineando che "gli iscritti dem chiedono come dare una mano. Vediamo di capire come mettere a disposizione le nostre articolazioni territoriali, non appena la situazione lo permetterà, per spalare fango, per gestione viabilità, gli spostamenti". (ANSA).