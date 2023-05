Bonino, 35 anni dal caso Tortora e le carceri sono peggiorate

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Sette mesi di reclusione e all'inizio gli innocentisti eravamo in molto pochi: Radio Radicale, Sciascia, Pannella, Montanelli, Spadaccia e altri radicali. E ricordo ancora la proposta di Marco Pannella di candidare Enzo Tortora alle Europee. Vado quindi a Milano, a casa sua, perché oramai ai domiciliari, per convincerlo a candidarsi, anche contro il parere di Enzo Biagi. Arrestato nel 1983, fu quindi candidato nel 1984, con la prima campagna elettorale da remoto via Radio Radicale, e venne eletto. Nel dicembre 1985 Enzo si dimette per tornare in Italia e sottoporsi a processo senza immunità, da uomo liber' come diceva lui. Viene assolto definitivamente nel settembre 1985. E il suo rientro in Rai, con le parole pronunciate sulla sua innocenza, mi aprirono il cuore di emozione. Dopo 35 anni constato che la situazione carceraria è anche peggiorata, in termini di sovraffollamento in primis, determinando di fatto una tortura di stato". Lo ha detto la leader di +Europa, Emma Bonino, alla Camera dei deputati, intervenendo alla lettura scenica del libro "Nell'occhio del labirinto Apologia di Enzo Tortora", alla presenza della moglie Francesca Scopelliti, organizzato per i 35 anni dalla morte del giornalista. (ANSA).