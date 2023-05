Via libera dal Senato al ddl sulla procedibilità d'ufficio

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Via libera definitivo dall'Aula del Senato al disegno di legge sulla procedibilità d'ufficio e l'arresto in flagranza. Il voto è avvenuto per alzata di mano, Il provvedimento è approvato in via definitiva.

Il Pd ha votato a favore insieme a FdI, Lega, Fi, Udc, mentre si sono astenuti Avs, Iv, M5s. (ANSA).