Pd: domani le assemblee per eleggere i vicepresidenti dei gruppi

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Le assemblee dei gruppi parlamentari del Partito Democratico di Camera e Senato sono convocate per domani. La riunione dell'assemblea di Palazzo Madama è fissata alle ore 9, quella di Palazzo Montecitorio alle 13. Sul tavolo degli incontri l'elezione degli uffici di presidenza dei gruppi.

Le convocazioni sono più volte slittate nei giorni scorsi.

L'ultima a essere posticipata è stata la riunione di stamane al Senato, cancellata già nella serata di ieri. Fonti parlamentari del Pd fanno notare che è ancora in corso il confronto per trovare un accordo sui vicepresidenti dei gruppi. Lo scopo, si sottolinea, è garantire un ricambio, assicurando il rispetto del pluralismo interno al partito. (ANSA).