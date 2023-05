Omofobia: La Russa, inaccettabili discriminazioni e violenza

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "In molte, troppe Nazioni, ancora oggi l'omosessualità è considerato un reato, punibile addirittura con la morte. Il mio auspicio è che la comunità internazionale faccia sentire forte il suo dissenso perché è inaccettabile qualunque forma di discriminazione o violenza derivante dagli orientamenti sessuali di una persona. I diritti non si calpestano". Lo dichiara il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. (ANSA).