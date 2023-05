Meloni verso Hiroshima, prima del G7 bilaterale con Kishida

(ANSA) - HIROSHIMA, 17 MAG - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo aver partecipato a Reykjavik al summit dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa, è attesa a Hiroshima per il G7. Prima dell'avvio ufficiale del vertice venerdì 19 maggio, secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche, è previsto un bilaterale fra la presidente del Consiglio e il primo ministro giapponese Fumio Kishida.

Il colloquio fa seguito all'incontro del 10 gennaio scorso a Roma nel corso del quale c'era stato un approfondito scambio di vedute sul programma di lavoro del G7, sulla successiva presidenza italiana (2024) e sulle grandi sfide globali.

Sarà un'occasione, spiegano le stesse fonti, per rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali che non sono mai stati stretti come oggi, in particolare nel campo della difesa. A fine 2022, i governi italiano, giapponese e britannico hanno annunciato l'avvio del partenariato 'Global Combat Air Programme' volto a sviluppare un aereo da combattimento di sesta generazione entro il 2035: il Tempest. (ANSA).