Meloni: "Pronti a fare subito un Cdm per l'Emilia Romagna". Salvini: "Rinviare il GP di Imola"

"Il governo c'è, al fianco delle popolazioni colpite e delle istituzioni sul territorio": così la premier Giorgia Meloni, dall'Alaska, dove ha fatto scalo diretta al G7 in Giappone, è intervenuta in videoconferenza a un punto del Comitato operativo della Protezione Civile sulla situazione meteo e sulle criticità in Emilia Romagna, e ha dato la disponibilità immediata a convocare un Consiglio dei ministri per approvare, ove fosse necessario, ulteriori misure d'emergenza. Lo rende noto Palazzo Chigi, spiegando che Meloni "segue costantemente l'evoluzione dell'emergenza meteo che ha colpito in particolare l'Emilia-Romagna".

Musumeci, stop agli obblighi fiscali per l'Emilia Romagna - "Questo pomeriggio si terrà un vertice con i ministri Lollobrigida, Calderone e il viceministro Leo per concordare provvedimenti di sospensione degli obblighi in materia fiscale e contributiva in aiuto alla Regione colpita. Faremo tutto ciò che sarà necessario per far fronte alla tragica situazione creatasi. Rinnovo la vicinanza del Governo alle famiglie delle vittime". Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, al termine di un vertice al Comitato operativo nella sede del Dipartimento, con in collegamento anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

Salvini, rinviare il GP di Imola, dedichiamoci a soccorsi - Il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini "ritiene opportuno il rinvio del Gran Premio di Imola, in agenda nel weekend, alla luce dell'emergenza maltempo che sta flagellando l'Emilia-Romagna": lo fanno sapere fonti del Mit "anche alla luce di contatti diretti tra il ministro, le istituzioni e le associazioni coinvolte". "Dedichiamoci ai soccorsi", sottolinea Salvini.