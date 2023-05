Carzaniga (Microsoft), per AI bene approccio lavoro etico

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - All'Università degli Studi Link di Roma, le migliori eccellenze italiane del mondo accademico e gli esperti di settore si stanno confrontando sul tema l'intelligenza artificiale focus della seconda edizione del Festival Nazionale delle Università.

Elvira Carzaniga (Direttore Microsoft Italia Education) e Aldo Olcese Santonja (Presidente del Consiglio McGraw Hill Sud Europa) hanno parlato di etica e sviluppo, toccando temi delicati.

Nato come appuntamento annuale dedicato agli Atenei italiani, il Festival vuole essere un'occasione di confronto tra Università, giovani e imprese finalizzato alla crescita economica e lo sviluppo culturale del nostro Paese, in linea con gli obiettivi del Pnrr e l'Agenda Onu 2030.

"Microsoft - ha detto Carzaniga - è partner delle università nella trasformazione digitale e, come tale, si occupa anche dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nella didattica.

Qui al festival si è parlato anche di etica e di come un'azienda come la nostra, che vede con le sue tecnologie il cambiamento del mondo, debba avere un approccio etico. Questo è, infatti, parte integrante della nostra filosofia di lavoro".

Santonja, invece, ha specificato come la sua presenza alla seconda edizione del Festival Nazionale delle Università sia avvenuta per "parlare di intelligenza artificiale, applicata alle imprese e alla società civile. Ho, in questa sede, difeso una proposta di self governance, invece di aspettare le normative che arriveranno dai politici. Questi, infatti, devono essere aiutati a fare buone norme, ma al contempo dobbiamo anche impegnarci a proporre idee che servano come guida per fare le cose al meglio". (ANSA).